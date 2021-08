Torre Annunziata: fiamme vicino alle case, paura al rione Deriver

Torre Annunziata. Scoppia incendio al rione Deriver, le fianne lambiscono le abitazioni. Paura tra i residenti nella periferia di Torre Annunziata, ma per fortuna sono andate in fiamme solo sterpaglie. Complice il vento forte in riva al mare, il rogo si è alimentato rapidamente e le fiamme hanno lambito le palazzine a due passi dai cantieri nautici, mentre il fumo denso ha invaso le case. L'immediato intervento di volontari, residenti e vigili del fuoco ha permesso di spegnere l'incendio prima che potesse raggiungere anche i vicini insediamenti nautici. Non è escluso che possa trattarsi di un rogo doloso, ma è possibile che l'innesco sia stato accidentale.

