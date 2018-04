Torre Annunziata. Il figlio spaccia, il papà ha una pistola rubata: denunciati

Sabato 21 Aprile 2018, 16:22 - Ultimo aggiornamento: 21-04-2018 16:22

Torre Annunziata. Il figlio spaccia marijuana, il papà nasconde una pistola rubata: denunciati entrambi. I poliziotti del commissariato di Torre Annunziata, guidati dal dirigente Vincenzo Gioia e dal vicequestore Elvira Arlì, hanno denunciato a piede libero il 22enne A.S.I., incensurato, e il 62enne F.I., pluripregiudicato, entrambi residenti in una delle palazzine di via Melito.Durante i controlli, i poliziotti hanno scoperto il nascondiglio della marijuana (16 grammi già in dosi) del 22enne, che è stato denunciato a piede libero per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. In una cassetta telefonica chiusa con il catenaccio, che si poteva aprire solo con la chiave che nascondeva in casa il papà 62enne, invece è stata trovata una pistola revolver calibro 38 special con tanto di munizioni. Il furto dell’arma era stato denunciato nel 2016 a Torre del Greco e, visto che sono state trovate le sue impronte, il 62enne è stato denunciato a piede libero per ricettazione.