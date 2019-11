Torre Annunziata, finto poliziotto tenta di rubare offerte in chiesa: arrestato

Ieri pomeriggio, hanno ricostruito i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Torre Annunziata, Cirillo è riuscito ad introdursi nella chiesa di Santa Teresa di Gesù presentandosi al custode della come un poliziotto. Una volta all'interno, ha raggiunto di corsa la sacrestia, mettendo tutto a soqquadro alla ricerca della cassetta delle offerte. Una volta sradicata dal mobiletto, però, il 50enne non è riuscito ad aprirla e nel frattempo ha recuperato anche due candelieri in ottone. Mentre metteva da parte gli oggetti, però, nella chiesa di piazza Ernesto Cesaro sono arrivati i carabinieri che lo hanno ammanettato. Sul posto poco dopo è arrivato anche don Ciro Esposito che ha formalizzato la denuncia. Ora Raffaele Cirillo è in attesa della direttissima.

Torre Annunziata. Si finge poliziotto, entra in chiesa e cerca di rubare le offerte, ma arrivano i carabinieri e lo arrestano. In manette è finito Raffaele Cirillo, 50 anni, pregiudicato di Torre Annunziata, accusato di tentato furto aggravato.