Giovedì 17 Gennaio 2019, 09:32

Il gasolio di contrabbando veniva distribuito da un ambulante e consegnato anche a domicilio. La scoperta è stata fatta ieri pomeriggio dai finanzieri del Gruppo di Torre Annunziata, che hanno fermato un'auto in zona porto. Il motore della vettura era insolitamente sotto sforzo e gli uomini della guardia di finanza hanno deciso di controllare.All'interno dell'automobile era stata installata una cisterna metallica da 1000 litri per l'erogazione di gasolio, con tanto di bocchettone. In pratica, l'auto era un distributore di carburante ambulante, ovviamente illegale e con gasolio di contrabbando, che effettuava anche consegne a domicilio. Due persone sono state denunciate a piede libero.