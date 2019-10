Torre Annunziata: giudice di pace, porta antipanico chiusa con mezzi di fortuna

Lunedì 7 Ottobre 2019, 19:43

Torre Annunziata. Se la porta non si chiude, interviene l'ingegno. Questa mattina, al piano terra dell'ufficio del Giudice di Pace di Torre Annunziata, decine di avvocati si sono trovati di fronte ad un'insolita chiusura di «emergenza» della porta antipanico.Danneggiata la chiusura, infatti, qualcuno ha pensato di bloccare le correnti d'aria più fresca posizionando una sedia in stile barricata. In molti hanno fotografato l'insolita composizione e fatto girare l'immagine sui social, anche con una didascalia ironica a mo' di opera d'arte: «Questa non è una porta».Negli anni scorsi, lo stesso ufficio giudiziario oplontino era finito al centro delle polemiche per i faldoni stipati nelle toilette, mentre appena un anno fa l'inchiesta sulla presunta corruzione aveva portato all'arresto di tre magistrati onorari.