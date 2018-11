Torre Annunziata, hashish nell'ex scuola occupata dai rom

Domenica 4 Novembre 2018, 11:09 - Ultimo aggiornamento: 04-11-2018 11:19

Servizio a “largo raggio”, sabato sera, da parte dei carabinieri di Torre Annunziata. I controlli si sono concentrati sugli stupefacenti. In via Roma i militari hanno perquisito un’ex scuola ora occupata da rom rinvenendo 6 dosi di hashish infilate nell’intercapedine di un muretto.Denunciato per detenzione di stupefacente a fini di spaccio un 37enne di Pomigliano già noto alle forze dell’ordine, trovato a bordo della sua auto in possesso di quasi 12 grammi di hashish.“Preso” durante i controlli anche chi era andato ad acquistare droga: è stato segnalato quale assuntore alla prefettura un giovane incensurato del luogo, assente dalle banche dati delle forze dell’ordine finché ieri è stato sorpreso in possesso di hashish per uso personale.Denunciato anche un 59enne di Pompei (pregiudicato per furto, evasione e resistenza a pubblico ufficiale) per violazione degli obblighi relativi all’affidamento in prova ai servizi sociali: pur non potendo farlo era alla guida di un’auto, per altro senza patente né copertura assicurativa.Tratto in arresto per evasione Tobia Carotenuto, 45enne del luogo agli arresti domiciliari, “beccato” a piedi in strada: dopo le formalità è stato di nuovo tradotto ai domiciliari.Nel corso del servizio sono state identificate 64 persone, elevate 18 contravvenzioni al codice della strada, ritirate 2 patenti di guida ai soggetti sorpresi con droga.