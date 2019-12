Fiamme nel mercato ortofrutticolo, evacuata una palazzina a causa del fumo. Nessun ferito e danni a una decina di box, nel pomeriggio di oggi, per il rogo scoppiato all'interno dell'area mercato di via Roma, a Torre Annunziata. Le fiamme, alte, hanno mandato in fumo cassette per la frutta in legno e plastica, sprigionando una coltre nera irrespirabile. Per questo motivo, una decina di famiglie residenti in una palazzina del parco Trieste sono state evacuate dai vigili del fuoco e dai carabinieri della compagnia di Torre Annunziata, intervenuti subito sul posto.

L'incendio è scoppiato intorno alle 14, quando il mercato era chiuso e l'area ormai vuota. Dai primi rilievi effettuati, i vigili del fuoco hanno escluso la pista dolosa. Molto probabile che l'incendio sia stato innescato da un corto circuito a causa di qualche prolunga elettrica difettosa oppure per una sigaretta lasciata cadere vicino a cumuli infiammabili. I carabinieri indagano sull'episodio ed escludono al momento la pista del racket.



