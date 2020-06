Istigò il figlio minorenne a uccidere per vendetta: arrestata nel Napoletano

Torre Annunziata. Ha istigato il figlio minorenne ad uccidere il 30enne Antonio Rivieccio: arrestata per concorso in omicidio. Questa mattina, i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Anna Blasco, mamma del 17enne che ha confessato di aver ucciso lo scorso marzo il 30enne pregiudicato di Torre del Greco in un agguato avvenuto al Piano Napoli di Boscoreale. Le indagini, coordinate dalla Procura di Torre Annunziata ora guidata da Nunzio Fragliasso, hanno permesso di accertare che fu la mamma a istigare il giovane a vendicarsi dopo una lite. La donna ha aiutato il figlio a disfarsi della pistola. Ora è nel carcere femminile di Pozzuoli. © RIPRODUZIONE RISERVATA