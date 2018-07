Lite coniugale nel Napoletano, donna accoltella marito: denunciata

Sabato 21 Luglio 2018, 23:34 - Ultimo aggiornamento: 21-07-2018 23:34

TORRE ANNUNZIATA - In fase di separazione, litiga con il marito e lo accoltella. La follia è scattata intorno alle 22, in via XXIV Maggio a Torre Annunziata.Una donna di 39 anni ha litigato con il marito coetaneo per motivi ancora da accertare. Al culmine della violenta discussione, la moglie arrabbiata ha impugnato un coltello da cucina e ha colpito l'uomo al braccio. Sul posto sono subito arrivati i soccorsi e i sanitari del 118 hanno portato l'uomo in ospedale.La ferita inferta è profonda, ma secondo i medici dell'ospedale di Boscotrecase se la dovrebbe cavare con una prognosi di una settimana. Nel frattempo, sul caso hanno avviato le indagini i poliziotti del commissariato di Torre Annunziata, intervenuti agli ordini del dirigente Claudio De Salvo. La 39enne è stata denunciata a piede libero per lesioni.