Torre Annunziata. Lite per una ragazza: 16enne ferito alla testa

Dopo qualche apprezzamento spinto ad una coetanea, sarebbe partita la scazzottata e ad avere la peggio è stato il giovane in minoranza, forse colpito alla testa con un casco.

Sul posto sono subito arrivati i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata che hanno sedato la lite e provato a ricostruire la vicenda. I tre giovani sono stati identificati ed hanno raccontato una versione più o meno credibile. Saranno tutti segnalati alla Procura per i Minorenni di Napoli, che poi deciderà se denunciarli a piede libero.

Nel frattempo, il ferito è stato medicato al pronto soccorso dell'ospedale di Boscotrecase: ne avrà per dieci giorni.

Mercoledì 21 Novembre 2018, 22:36

