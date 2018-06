Lite tra vicini nel Napoletano, spara al cane e lo ferisce: denunciato

Lunedì 4 Giugno 2018, 21:26 - Ultimo aggiornamento: 04-06-2018 21:26

TORRE ANNUNZIATA - Litiga col padrone e spara al pitbull, ferendo il cane. Scene di ordinaria follia al Parco Penniniello, quartiere di edilizia popolare di Torre Annunziata.Due uomini, entrambi pregiudicati, hanno litigato ferocemente per motivi di vicinato. Al culmine della lite, il padrone del pitbull si sarebbe presentato alla porta del vicino con il cane al guinzaglio, aizzandolo. A quel punto, l’altro protagonista della vicenda avrebbe estratto una pistola e sparato, ferendo il pitbull ad una zampa.Sul caso adesso indagano i poliziotti del commissariato di Torre Annunziata, guidati dal vicequestore Elvira Arlì, che hanno già recuperato e sequestrato la pistola, ritrovata all’interno di un’auto.L’uomo è stato denunciato a piede libero per detenzione illegale di arma da fuoco e per danneggiamento di animali altrui, reato quest’ultimo punito con la reclusione fino a un anno. Il cane, invece, subito soccorso, è stato medicato da un veterinario e se la caverà: il proiettile esploso, infatti, gli ha trafitto una zampa, senza causare danni ulteriori.