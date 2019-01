Fa riesumare il corpo della madre e lo «venera» in casa: prete indagato nel Napoletano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 6 Gennaio 2019, 08:00

Fa esumare il corpo della madre, poi crea un altare e lo conserva lì, ancora in decomposizione, dietro una teca trasparente, adornata di oggetti preziosi e fiori. Un modo decisamente inquietante oltre che del tutto fuorilegge, per omaggiarla tutti i giorni dopo che lei gli aveva dedicato la vita. Una storia in bilico tra devozione e mistero, sacro e profano, mistico e macabro, che vede come protagonista un sacerdote. Il rituale ai confini dell'esoterismo arriva da Torre Annunziata, dove i poliziotti del commissariato oplontino hanno scoperto quasi per caso l'inconsueto altare custodito in una proprietà di don Franco Gallo, parroco della chiesa di Sant'Alfonso de' Liguori, ora indagato a piede libero per una serie di reati connessi all'esumazione anticipata e alla sottrazione del cadavere dal cimitero oplontino.