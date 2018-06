Torre Annunziata, torna a casa il pescatore sopravvissuto al crollo della palazzina: «Porto via quello che m'è rimasto»

Venerdì 1 Giugno 2018, 14:58 - Ultimo aggiornamento: 01-06-2018 14:58

TORRE ANNUNZIATA - «Sto portando via il salvabile: due piatti, qualche bicchiere, quello che è rimasto nella mia vecchia casa dopo il crollo. Ora vivo da mia figlia». È tornato forse per l'ultima volta sul luogo della tragedia del 7 luglio scorso, Salvatore Iorio, l'anziano pescatore sopravvissuto quasi per miracolo al crollo del palazzo lungo Rampa Nunziante. Morirono otto persone. Iorio quel giorno si salvò perchè uscito all'alba in barca per pescare. Il crollo lo vide dal “suo” mare, poco distante.Oggi Salvatore Iorio, accompagnato da carabinieri, vigili del fuoco e polizia municipale, è rientrato in quel palazzo. Ha fatto le scale, è salito al quarto piano. Ha svuotato soprattutto i cassetti della vecchia cucina. Nessuna emozione particolare, solo un tremolio nella voce quando ha riposto alcune suppellettili, una volta recuperate, all'interno di un vecchio zaino nero: «Ho portato via le ultime cose rimaste - ha detto sospirando - . Qualcosa utile anche per pescare in estate. Porterò tutto da mia figlia. Ora vivo con lei, sempre qui, a Torre Annunziata. Ma - conclude - niente per me è come prima. Lei abita in un'altra strada. È lontana dal mare».