Torre Annunziata, scritte anti-polizia firmate clan Gionta: «È zona nostra»

l clan dei valentini insulta forze dell'ordine e i rivali dei Gallo-Cavalieri, amici-nemici con i quali è in atto da anni una tregua armata. E lo fa sul monumento dei caduti, in pieno centro, con uno spray giallo e alcune iniziali. Le stesse iniziali erano comparse qualche mese fa in un appartamento abbandonato a due passi da palazzo Fienga, la storica roccaforte del clan Gionta oggi murata e confiscata. In quella casa fu trovata anche droga.



Sugli autori delle scritte offensive indagano i poliziotti del commissariato di Torre Annunziata, agli ordini del dirigente Claudio De Salvo. Gli stessi poliziotti, due giorni fa hanno sequestrato una pistola carica e mezzo chilo di cocaina ai Gionta, in uno dei covi alle spalle del porto oplontino.

Martedì 12 Marzo 2019, 22:38 - Ultimo aggiornamento: 12-03-2019 22:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Sbirro infame», «cavaliere m...», «zona nostra». La firma sulle scritte comparse in piazza Cesaro, a Torre Annunziata, è inconfondibile e inquietante: Gionta.