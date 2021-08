Torre Annunziata, denunciati due ventenni: sparavano sulle persone con pistole a pallini

Per passare il tempo e combatere la noia il loro hobby era sparare. Per i carabinieri sarebbero loro ad avere ferito tre persone con pallini di gomma esplosi da una pistola ad area compressa. Per questo motivo i militari dell'arma della compagnia di Torre Annunziata hanno deferito in stato di libertà due giovani incensurati di 18 e 19 anni.

L'accusa nei loro confronti è di lesioni aggravate ai danni di due operatori ecologici e di Sara Lopez, la transgender che aveva denunciato la propria aggressione attraverso i suoi canali social.

Fondamentale per le indagini, condotte dai carabinieri sotto il coordinamento della procura di Torre Annunziata, sono state le immagini recuperate dai sistemi di videosorveglianza. I militari hanno anche perquisito le abitazioni e i veicoli dei due ragazzi, trovando e sequestrando una carabina ad aria compressa Striker-Atsan calibro 5,5, una replica di una mitragliatrice MP calibro 4,5 a gas, tredici ricariche gas, 42 cartucce a salve calibro 9, una confezione di pallini Asg e una di piombini Polimag.

Sequestrati anche gli indumenti che, secondo la ricostruzione degli inquirenti, i due ragazzi avrebbero indossato durante le azioni che hanno portato al ferimento delle tre vittime. Proseguono le indagini per individuare il terzo complice che compare nelle immagini visionate dai carabinieri.