Stavano consumando prodotti acquistati in una pizzeria nelle aree di pertinenza del locale, contravvenendo dunque alle disposizioni impartite da Dpcm e ordinanze regionali. Per questo motivo a Torre del Greco gli uomini della locale compagnia della Guardia di Finanza hanno sanzionato il gestore di un'attività di ristorazione posta nei pressi dello stadio comunale. Sono stati intensificati nei giorni scorsi i controlli dei finanzieri lungo l'area vesuviana, allo scopo di vigilare sul rispetto di quanto imposto dai decreti del presidente del Consiglio dei ministri e dalle ordinanze del governatore De Luca.

E così gli uomini della compagnia di Torre Annunziata hanno sorpreso e sanzionato a Boscoreale due persone: si tratta di un uomo di 61 anni di Sant'Anastasia, che si trovava senza giustificato motivo in un comune diverso da quello di residenza, e un giovane in possesso di marijuana per uso personale. Inoltre sono stati sequestrati tra Pompei e Boscoreale alcuni grammi di marijuana a due giovani, poi segnalati al prefetto.

