Torre Annunziata, pizzaiolo pestato dal branco: non ci sono testimoni

Torre Annunziata. Una discussione animata dopo un lieve tamponamento ha innescato il pestaggio del branco. In 3, forse in 4, hanno picchiato un pizzaiolo, lasciandolo sanguinante a terra. L'episodio è avvenuto nella tarda serata di ieri in via Gambardella a Torre Annunziata.

Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata, che al momento non escludono alcuna pista. La principale porta alla lite per motivi di viabilità, ma non è escluso che vittima ed aggressori si conoscessero già. Come sempre accade a Torre Annunziata, non ci sono testimoni.

APPROFONDIMENTI L'AGGRESSIONE Sindacalista picchiato all'esterno dell'ex Ilva: l'autore... SANTA MARIA CAPUA VETERE Pestaggio in carcere, detenuti trasferitial Nord per evitare nuove...

Il pizzaiolo, un 37enne con piccoli precedenti alle spalle, è picchiato in maniera violenta da almeno tre persone. Soccorso dal personale del 118, è stato accompagnato all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, medicato, giudicato guaribile in 20 giorni e poi dimesso in nottata. Il 37enne sarà ascoltato nelle prossime ore. Già identificata l'auto a bordo della quale viaggiavano gli aggressori.