Torre Annunziata: 79 persone identificate, 31 veicoli passati al setaccio. Un arresto per evasione. E altri due uomini sono stati denunciati: un 66enne e un 33enne, per guida senza patente. Sequestrate anche armi nel corso della perquisizione: un’ascia, con una lama di 15 centimetri. In più cinque persone sono state segnalate al prefetto per uso di stupefacenti, 12 le contravvenzioni al codice della strada.