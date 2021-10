Torre Annunziata, raffica di controlli ritrovata anche un'auto rubata

Un veicolo sottoposto a fermo amministrativo, due violazioni al codice della strada e la scoperta di un'auto rubata più di un anno fa. È il risultato di un servizio straordinario di controllo del territorio eseguito ieri a Torre Annunziata dagli agenti del locale commissariato, con il sostegno del reparto prevenzione crimine Campania.

Nel corso dell'attività sono state identificate 99 persone, di cui 33 con precedenti di polizia, controllati 55 veicoli, di cui uno sottoposto a fermo amministrativo, e contestate due violazioni: la prima, per mancata revisione; la seconda, perché il veicolo circolava con targhe non rifrangenti. In più, è stata ritirata una carta di circolazione. E i poliziotti hanno rinvenuto in via Melito una vettura risultata rubata il 3 agosto 2020 a Torre Annunziata, e l'hanno sottoposta a sequestro.