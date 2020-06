Choc nel Napoletano, ragazzino di 14 anni muore nel sonno: disposta l'autopsia

Giuseppe R., 14enne residente a Suzzara (Mantova) e originario di Torre Annunziata. Proprio a Torre Annunziata, a casa dei nonni, era tornato la scorsa settimana dopo il lockdown. Avrebbe trascorso qualche giorno nel Napoletano, come accadeva ogni anno.



LEGGI ANCHE Morto Mattia, promessa del calcio: ucciso a 11 anni da un infarto nel sonno

Torre Annunziata. Qualche giorno in vacanza dai nonni, lo ritrovano morto al letto. È stata disposta l'autopsia sulla salma di., 14enne residente a Suzzara (Mantova) e originario di Torre Annunziata.. Avrebbe trascorso qualche giorno nel Napoletano, come accadeva ogni anno.

Ieri sera, Giuseppe è tornato a casa, ha cenato ed è andato a dormire. A detta dei nonni non aveva destato alcun sospetto. Stamattina, però, i nonni hanno visto che il 14enne non si svegliava e hanno creduto volesse dormire qualche ora in più. Verso ora di pranzo hanno scoperto la tragedia: Giuseppe era morto nel sonno.



Inutili i soccorsi, sul posto sono arrivati anche polizia, carabinieri e il medico legale. La Procura di Torre Annunziata ha disposto il trasferimento della salma all'obitorio di Castellammare in vista dell'autopsia. Da un primo esame esterno della salma, l'ipotesi più accreditata porta ad una morte per cause naturali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA