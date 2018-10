CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 17 Ottobre 2018, 09:07 - Ultimo aggiornamento: 17-10-2018 09:37

Restano in carcere o ai domiciliari in attesa che il nuovo giudice si pronunci sull'ordinanza. Sono i primi dodici (sui ventitré totali) uomini e donne arrestati tre settimane fa dalla guardia di finanza di Torre Annunziata perché accusati di corruzione in atti giudiziari e altri reati, per aver preso parte ad un presunto giro di corruttela che aveva riguardato anche tre giudici di pace in forza all'ufficio oplontino. Il tribunale del Riesame di Roma, infatti, si è pronunciato nella tarda serata di lunedì sulle istanze presentate da una dozzina di avvocati per i propri assistiti. Tra le eccezioni sollevate dal collegio difensivo composto tra gli altri dagli avvocati Ferdinando Striano, Francesco Schettino, Gennaro Somma e Antonio de Martino quella sulla competenza territoriale è stata accolta favorevolmente dai giudici, che hanno deciso di non pronunciarsi sulle attuali misure cautelari e di trasmettere gli atti a Salerno, ritenuto l'ufficio giudiziario competente per questa inchiesta. Le indagini partite dalla procura di Torre Annunziata, infatti, avevano subito uno stralcio, trasmesso a Roma non appena è stato scoperto il coinvolgimento prima di Antonio Iannello e poi di Raffaele Ranieri, due magistrati onorari, entrambi di Scafati ma in servizio nel palazzo di via Margherita di Savoia.