Torre Annunziata, sciolto il consiglio comunale: ​le mani della camorra sul Recovery plan

Come trent'anni fa, la camorra si era infiltrata tra politica e uffici comunali. Come raccontava già negli anni 80 Giancarlo Siani dalle pagine del Mattino, il clan Gionta aveva allungato le sue mani su appalti e procedure. Su proposta del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, ieri pomeriggio il Consiglio dei Ministri ha votato lo scioglimento dell'amministrazione comunale di Torre Annunziata per infiltrazioni della camorra, per la seconda...

