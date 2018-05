Giovedì 31 Maggio 2018, 15:03 - Ultimo aggiornamento: 31-05-2018 15:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TORRE ANNUNZIATA - Violento impatto auto contro scooter lungo via Vittorio Veneto: motociclista ferito e trasportato in ospedale dopo aver perso molto sangue. È accaduto oggi intorno alle 14 all'altezza dell'uscita del casello autostradale di Torre Annunziata Sud. Le dinamiche dell'impatto, ora al vaglio delle forze dell'ordine, non sono ancora chiare. Alcuni testimoni, presenti alla scena, tuttavia raccontano di come il centauro, per effetto dell'impatto, sarebbe stato sbalzato dalla sella, sbattendo infine contro il parabrezza dell'auto incrociata lungo il tragitto. Per fortuna, l'uomo indossava il casco. Sul posto, infine, l'intervento dei carabinieri e della polizia. Immediati i soccorsi per il motociclista ferito, che dopo aver perso sangue soprattutto ai gomiti e alle braccia è stato trasferito in ambulanza presso l'ospedale di Boscotrecase. Il traffico, rimasto bloccato per diversi minuti, riprenderà a breve il regolare corso.