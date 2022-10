Torre Annunziata, sequestri e multe: scatta l'operazione Alto impatto

Alto impatto a Torre Annunziata: controlli nei pressi di Palazzo Fienga e in particolare in via Bertone, in via Castello e in via Vittime innocenti di camorra. Nel corso dell’attività sono state identificate 104 persone, di cui 41 con precedenti di polizia, controllati 67 veicoli, di cui uno sottoposto a fermo amministrativo e tre a sequestro amministrativo; inoltre, sono state contestate cinque violazioni del codice della strada per guida senza patente poiché revocata, mancanza dei documenti di circolazione e per mancata copertura assicurativa. A intervenire, la polizia.