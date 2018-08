Giovedì 16 Agosto 2018, 19:50

Questa mattina i poliziotti del commissariato di Torre Annunziata hanno arrestato in flagranza di reato VIncenzo Di Salvatore, oplontino di 27 anni, pregiudicato, e Salvatore Langella, 24enne incensurato, per detenzione e porto abusivo di armi e di un'ingente quantità di stupefacenti, nonché di una bomba carta del tipo cipolla con una miccia molto lunga.Questa mattina, poco dopo le 11, i poliziotti della sezione investigativa del commissariato, in servizio di perlustrazione nei rioni adiacenti il famigerato “Palazzo Fienga”, si sono fermati in Piazza Papa Giovanni XXIII dove hanno notato transitare due motocicli in via De Simone.La loro attenzione è stata catturata dalla presenza, su uno dei due scooter, di un noto pregiudicato della zona. I due occupanti del primo scooter si sono fermati nella stessa via De Simone, all’altezza del civico 22, e con fare circospetto sono entrati nell’atrio del palazzo.I poliziotti hanno deciso di procedere ad un controllo e, approfittando di un momento di distrazione dei due, sono entrati anch’essi nell’atrio e hanno raggiunto la parte interna dove i due giovani avevano aperto la porta di un piccolo vano che un tempo era usato come bagno, dalle dimensioni di circa 1 metro e mezzo per un metro .Mentre Di Salvatore stanziava all’esterno guardando verso l’ingresso, Langella rovistava tra le cose stipate nel vano. Il tempestivo intervento dei poliziotti ha colto di sorpresa i due e così gli agenti hanno trovato e sequestrato tre chili di canapa indiana, stipata in sacchetti sottovuoto ciascuno di circa 500 gramm, 235 grammi di cocaina, sempre contenuta in sacchetti sottovuoto, due bilancini di precisione, una pistola semiautomatica Beretta cal. 9, con matricola abrasa, completa di due caricatori vuoti e corredata di 13 cartucce 9 mm, luger, una pistola a tamburo cromata, con guanciole in legno, marca Smith &Wesson , con matricola abrasa, cal. 38 speciale con relativo munizionamento, una pistola semiautomatica Taurus Top, con matricola abrasa, stipata in un contenitore pieno di liquido infiammabile per nasconderla all’olfatto di eventuali cani, una bomba carta del tipo “cipolla” con miccia molto lunga .Inoltre nella disponibilità di Di Salvatore sono state rinvenute banconote di vario taglio, per un valore complessivo di 2120 euro, sicuramente riconducibili all’illecita attività di spaccio di sostanza stupefacente pertanto sequestrate. I due sono stati arrestati e portati a Poggioreale.