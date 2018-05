Spaccia cocaina in strada: arrestato calciatore del Sorrento

Mercoledì 30 Maggio 2018, 13:53 - Ultimo aggiornamento: 30-05-2018 14:05

Torre Annunziata. Dai campi di calcio alle manette. Un altro spacciatore-pusher arrestato. Ieri pomeriggio è toccata a Pasquale Evacuo, 22enne di Torre Annunziata e attaccante del Sorrento, ultima stagione nell'Herculaneum, cresciuto nelle giovanili del Carpi e già con alcuni campionati in serie C e nei dilettanti, finito in manette per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.I poliziotti del commissariato di Torre Annunziata, guidati dal vicequestore Elvira Arlì, lo hanno arrestato in via Sepolcri, dove hanno beccato il 22enne mentre vendeva cocaina ad un cliente. Subito bloccati, Evacuo aveva appena incassato i soldi (60 euro), mentre il cliente aveva lasciato cadere a terra il pacchettino di cellophane che conteneva un grammo di cocaina.Evacuo è stato arrestato e sottoposto al regime degli arresti domiciliari in attesa rito direttissimo, mentre l’acquirente è stato segnalato alla Prefettura di Napoli. Un mese fa era stato arrestato un altro calciatore oplontino: Angelo Nasto, 26 anni, capitano della Sarnese, finito in manette due volte per spaccio di stupefacenti.