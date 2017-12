Lunedì 25 Dicembre 2017, 21:52 - Ultimo aggiornamento: 25-12-2017 21:52

Torre Annunziata. Spaccia eroina a un tossicodipendente: arrestato pusher. C.L., 41 anni, pregiudicato di Torre Annunziata, è stato sorpreso in flagranza mentre vendeva quattro mini-dosi di eroina, droga tornata prepotentemente di moda negli ultimi anni nell’area torrese, in particolare per il basso costo e i forti effetti.L’episodio è avvenuto in vicolo Scuola, una stradina nei pressi della centralissima piazza Cesaro. Per 20 euro, un tossicodipendente aveva appena acquistato le quattro dosi di eroina, quando sono intervenuti i carabinieri della stazione di Torre Annunziata, guidati dal luogotenente Egidio Valcaccia. Il 41enne è stato arrestato per spaccio di stupefacenti e sottoposto al divieto di dimora a Torre Annunziata.