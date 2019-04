Torre Annunziata: preso spacciatore, in un notes nomi e conti dei clienti abituali

Giovedì 4 Aprile 2019, 17:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli agenti del Commissariato di Torre Annunziata hanno arrestato Nunzio Nasto, 46 anni, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.I poliziotti, dopo vari appostamenti all’esterno del parco Apeca, noto luogo di spaccio dove si radunano giovani consumatori, hanno notato Nasto che cercava di sfuggire ai controlli.Durante la perquisizione della sua abitazione, nascosti all’interno di un borsello, sono stati trovati 14 involucri di canapa indiana, di circa 24 grammi, un bilancino di precisione, un notes con nomi e cifre e una pistola giocattolo priva di tappo rosso.Nasto è stato arrestato in attesa del rito per direttissima.