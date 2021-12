Sub dei carabinieri al porto contro i pescatori di frodo

Porto oplontino e litoranea presidiati da motovedetta e sub dei carabinieri di Torre Annunziata e Nucleo subacquei di Napoli. Controllate decine di barche e identificati molti dei pescatori: due le persone sanzionate perché sorprese a praticare illecitamente pesca subacquea nei pressi del molo di Ponente. Multe per oltre 4mila euro. Sequestrati 2 fucili armati con aste in acciaio e altri arnesi.

Attenzione massima anche per le trappole illegali spesso posizionate sui fondali, segnalate da trasmettitori luminosi: i sub dell’Arma hanno perlustrato il perimetro delle scogliere, rilevando due segnalatori abusivi e alcune reti piazzate da pescatori di frodo.

Pratiche di “bracconaggio ittico” nelle acque prospicienti al porto non sono rare e, per questo, i carabinieri hanno monitorato le coste anche con servizi notturni. Nel mirino soprattutto i pescatori che fanno uso degli esplosivi e che danneggiano indiscriminatamente fauna e habitat marino. Nove, invece, le contravvenzioni elevate a natanti per velocità sotto costa oltre i limiti consentiti, mancanza di documenti di bordo, assenza di dotazioni di sicurezza e mancanza di autorizzazione all’ancoraggio.