Polizia interrompe un summit di camorra a Torre Annunziata, preso uomo del clan

Venerdì 17 Maggio 2019, 15:12

I poliziotti del Commissariato Torre Annunziata hanno interrotto un summit di quattro uomini, tutti con precedenti di polizia e legati ad organizzazioni criminali della zona.Tra questi Luigi Sperandeo, di 26 anni, arrestato per detenzione di armi in quanto, nel corso del controllo di un locale terraneo di Piazza Matteotti a sua disposizione, aveva nascosta una pistola marca Taurus cal. 9 completa di caricatore. L’arma è stata ritrovata tra il materasso e la rete di un letto.Tutti gli uomini partecipanti alla riunione sono stati identificati dalla Polizia di Stato mentre per lo Sperandeo è scattato l’arresto per il reato di detenzione di arma da guerra e l’accompagnamento presso la Casa Circondariale di Poggioreale.