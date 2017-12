Torre Annunziata, con un biglietto da pochi euro vince un milione al Superenalotto

Martedì 26 Dicembre 2017, 21:06 - Ultimo aggiornamento: 26-12-2017 21:06

Torre Annunziata, vincita premio da un milione di euro che ha premiato il vincitore del concorso speciale di Superenalotto, “20 Nababbi a Natale”. Giocato nella storica tabaccheria di via Vesuvio, a pochi passi da Trecase, il biglietto vincente è uno dei 20 sorteggiati in tutta Italia nell’estrazione particolare del famoso gioco dalla Sisal. Quest’anno, infatti, l’azienda milanese, che gestisce il superenalotto tra i vari giochi di scommesse, ha istituito un concorso degno del miglior Babbo Natale dei sogni: l’estrazione 154, quella della sera del 23 dicembre, ha estratto, appunto, 20 fortunati che puntando oltre alla solita sestina anche l’opzione SuperStar si sono portati a casa una vincita a sei zeri. La combinazione vincente, 6137AE9A0017-1, è stata giocata probabilmente proprio nella tarda mattinata dell’ultimo giorno utile, il sabato prima di Natale, con pochi euro.In buona sostanza, era possibile partecipare al concorso “20 Nababbi a Natale” da 22 novembre e fino alla sera dell’estrazione, segnando oltre ai 6 numeri classici anche il riquadro dedicato alla promozione e convalidando la giocata con il SuperStar del 23 dicembre. Si poteva giocare in tabaccheria o anche online, con giocate che partivano da 1,5 euro, con schede prestampate o anche con i classici sistemi. «Nessuno si è ancora fatto vivo, ma siamo contenti che la fortuna ha baciato per una volta la nostra città». Ha detto Francesco Langella, figlio della titolare della storica ricevitoria 1424.