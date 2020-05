Tenta furto di un'auto con kit di arnesi e centralina elettronica: arrestato nel Napoletano

A bloccarlo sono stati i finanzieri del Gruppo oplontino, impegnati anche alle 5 di mattina in controlli del territorio. Durante un giro in zona, hanno visto una Fiat Panda con un uomo all'interno che stava armeggiando con la centralina per l'accensione della vettura.

Alla vista dei finanzieri, il 40enne ha lanciato un pacchettino in una fioriera: all'interno c'erano gli arnesi per lo scasso e una centralina elettronica che sarebbe servita per mettere in moto la Fiat Panda. Per il 40enne è scattato l'arresto in flagranza di reato per tentato furto con scasso. Ora è in attesa della direttissima.

