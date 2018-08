Ruba in casa, trova l'inquilino e lo massacra di botte: arrestato ladro violento nel Napoletano

Dopo aver scavalcato la recinzione che protegge un condominio, Cirillo ha raggiunto l’auto e forzando la portiera ha rubato un portamonete contenente 15 euro. Il proprietario dell’auto, che vive al piano terra della palazzina, nel frattempo si è accorto del ladro ed ha chiamato 112.



Cirillo, però, ha deciso di entrare in uno degli appartamenti, forse credendo di trovarlo vuoto in periodo di vacanza e si è introdotto proprio in quello del 58enne. Dopo aver forzato la porta finestra vi si è intrufolato ma si è trovato davanti il padrone di casa deciso a difendere la sua proprietà. È scaturita la colluttazione e il malvivente ha aggredito la vittima a calci e pugni. In quei momenti sono arrivati i carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Torre Annunziata che hanno arrestato in flagranza il malvivente per rapina impropria.



La vittima ha raggiunto l’ospedale di Boscotrecase per le cure: ha riportato un trauma alla mano sinistra e una contusione alla spalla destra guaribili in 15 giorni. Cirillo, invece, è stato arrestato e portato in carcere.

TORRE ANNUNZIATA - Svuota un'auto parcheggiata in un cortile, poi entra in casa per rubare, ma viene sorpreso dall’inquilino e lo aggredisce. Poco dopo, il topo d'appartamento è già in manette. Ha agito in pieno giorno Gennaro Cirillo, un 41enne di Torre Annunziata con precedenti per droga e furto, ignaro che il proprietario della Renault Megane parcheggiata nel cortile fosse nella sua abitazione.