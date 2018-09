Lite di gelosia a Torre Annunziata, ucraino spacca la testa a romeno

Lunedì 17 Settembre 2018, 12:13 - Ultimo aggiornamento: 17-09-2018 12:21

Sabato sera gli agenti del Commissariato Torre Annunziata al termine di una serrata indagine relativa ad una aggressione subita da un cittadino rumeno, hanno sottoposto a fermo di polizia giudiziaria un cittadino ucraino, 42enne, senza fissa dimora e con pregiudizi di polizia, per tentato omicidio aggravato.I fatti sono avvenuti nella mattinata del 14 settembre, quando una volante è stata allertata dalla sala operativa ,segnalando una persona riversa a terra e con varie ferite al capo, in via Gasometro.Gli agenti hanno subito avvisato il 118, che ha provveduto a trasportare il ferito presso l’ospedale della zona. Dopo aver acquisito informazioni, i poliziotti sono riusciti ad individuare e bloccare il 42enne ucraino nei pressi di uno stabilimento balneare.Secondo quanto raccolto dagli agenti, la causa dell’aggressione consisterebbe in motivi di gelosia. Infatti il cittadino rumeno al momento dell’aggressione era in compagnia della fidanzata del 42enne ucraino. Di lì a poco, l’uomo in preda all’ira si è scagliato violentemente contro il cittadino rumeno con un tubo di ferro procurandogli una frattura del cranio.E’ stato necessario un intervento chirurgico e tuttora il cittadino rumeno è ancora in prognosi riservata. Il cittadino ucraino è stato condotto presso la Casa Circondariale di Poggioreale.