Torre Annunziata, viola l'obbligo di dimora e si barrica in bagno: preso

A Torre Annunziata gli uomini della Guardia di Finanza, nel corso delle attività di controllo del territorio, hanno arrestato in flagranza di reato due cittadini italiani, per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale e per evasione.

Nel corso del primo intervento una pattuglia di finanzieri ha notato un uomo di 40 anni di Boscoreale, già noto alle forze dell'ordine e con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, che passeggiava lungo le strade della città in violazione delle prescrizioni imposte dal tribunale di Napoli. Alla vista dei militari, il quarantenne si è rifugiato in un bar, chiudendosi nel bagno. Dopo essere riusciti a farlo uscire, i finanzieri hanno proceduto ad arrestarlo in flagranza.

Nel secondo caso, gli agenti impegnati nel servizio di vigilanza al palazzo di Giustizia, hanno tratto in arresto per evasione un uomo di 41 anni, residente nel parco Penniniello. Il quarantunenne, dopo avere presenziato a un'udienza che lo riguardava e con la quale era stato disposto il suo rientro agli arresti domiciliari, si era rifiutato di rispettare quanto stabilito. Il soggetto inoltre era destinatario di un'ordinanza di aggravamento della misura cautelare già in atto, per i reati di violenza privata, lesioni ed estorsione, a seguito della quale è stata disposta la sua custodia in carcere.