«Voleva uccidere lo zio per punire la madre», chiesti 13 anni per il boss Gallo jr

Mercoledì 17 Ottobre 2018, 09:12 - Ultimo aggiornamento: 17-10-2018 09:38

«Raffaele Gallo voleva uccidere suo zio materno per punire la madre che aveva lasciato suo padre, ma sbagliò bersaglio». Con questa tesi, il pm di Torre Annunziato Emilio Prisco ha chiesto la condanna a tredici anni di reclusione per tentato omicidio per il 19enne «Lello 'o pisiello», ritenuto uno dei rampolli di camorra di Torre Annunziata. Suo padre è il boss Francesco Gallo, ora detenuto al 41-bis e padrone di «Casa Savastano», l'abitazione kitsch di via Plinio utilizzata per ambientare la casa del capoclan della fiction Gomorra. Con Gallo junior, a sparare sarebbe stato anche Vincenzo Falanga, 20enne del rione Penniniello. Anche per lui è stata chiesta la condanna a tredici anni. Entrambi sono accusati del tentato omicidio di Vittorio Nappi, 20enne incensurato, la cui auto fu raggiunta da una raffica di proiettili la sera del 27 gennaio 2017. La sua testimonianza è stata particolare: si girò a salutare i due imputati accusati dell'agguato che lo vide quasi morire.