Torre del Greco, 60enne straniera trovata morta stamattina in litoranea

Tragedia litoranea Torre del Greco. Questa mattina poco dopo le 9:30 è stato trovato il corpo senza vita di una donna di sessant’anni di origini straniere.

Sul posto alle stati dai bagnanti che si trovavano in spiaggia subito sono giunti gli uomini della Guardia di Finanza e gli agenti del commissariato Di polizia di via Sedivola. Tempestivamente sulla spiaggia libera corallina aggiunta anche un’auto ambulanza del 118 che purtroppo non appena potuto fare altro che constatare il decesso della donna. Secondo i primi accertamenti la sessantenne sarebbe morta a causa di un malore.