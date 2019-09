Sabato 28 Settembre 2019, 13:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non si ferma a un posto di controllo e fugge via con il furgone contenente rifiuti destinati allo smaltimento illecito: un 47enne, di Ercolano è stato arrestato a Torre del Greco con l'accusa di resistenza, ricettazione e smaltimento illecito e non autorizzato di rifiuti.Nel corso di un servizio su strada, i carabinieri della compagnia di Torre del Greco hanno imposto l'alt al 47enne che, a bordo del suo furgone, trasportava rifiuti destinati allo smaltimento illegale e altro materiale di provenienza illecita. Ma è fuggito via. Inseguito per un breve tratto, il 47enne ha abbandonato il furgone e ha continuato la corsa a piedi. Bloccato e poi arrestato è in attesa di giudizio con rito direttissimo