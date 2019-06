Gli agenti del Commissariato di Torre del Greco, hanno arrestato Umberto Giosuè Liguoro, 36enne di Torre del Greco, con precedenti penali, per il reato di spaccio di sostanza stupefacente. Dopo una breve attività info-investigativa gli agenti hanno messo fine, dopo vari appostamenti, la fiorente attività messa in opera dal Liguoro, nella centralissima Piazza Palomba, luogo frequentato dalla gioventù corallina. Infatti i poliziotti hanno bloccato il 36enne, con2 grammi di hascisc e 4 banconote da 5,00 euro, mentre stava effettuando scambio dose-soldi con un giovane acquirente. Il giovane assuntore è stato denunciato amministrativamente, mentre il 36enne sarà giudicato questa mattina con il rito per direttissima.

Giovedì 13 Giugno 2019, 11:01 - Ultimo aggiornamento: 13-06-2019 11:30

