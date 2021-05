Torre del Greco: in auto con più di mezzo chilo di hashish, preso

A Torre del Greco i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 29enne incensurato del posto. L’uomo – un marittimo – è stato fermato in via lamaria a bordo della sua auto.

Durante il controllo, il 29enne mostrava sempre più momenti di insofferenza. Questo comportamento ha insospettito i Carabinieri che hanno deciso di approfondire il controllo.

Perquisito, è stato trovato in possesso di 5 panetti di hashish e di 13 involucri contenenti la stessa sostanza stupefacente per un peso complessivo di 582 grammi.

Rinvenuti e sequestrati anche vario materiale per il confezionamento della droga e la somma contante di 175 euro ritenuta provento del reato. L’arrestato è stato tradotto al carcere in attesa di giudizio.