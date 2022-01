Dramma a Torre del Greco poco dopo le 22.30 di domenica. Un bambino di due anni è morto annegato in mare all’altezza di lido La scala, sul posto carabinieri, polizia e ambulanza

Secondo testimoni la mamma avrebbe tentato di suicidarsi col bimbo, lo avrebbe lanciato in acqua per poi lanciarsi ma sarebbe stata fermata appena in tempo. Non sono bastati i soccorsi, invece, per salvare il bambino.