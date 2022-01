Bimbo muore annegato a Torre del Greco, la madre in arresto: «Non ricordo più nulla». Le analogie con il delitto di Cogne

Non ricorda cosa è accaduto in quei tragici momenti. Dopo aver percorso alcuni chilometri a piedi fino alla spiaggia, ha un vuoto di memoria e ricordi confusi. Lì, sulla scogliera, qualcuno l’ha vista lanciare il suo bimbo in mare. È morto annegato il piccolo Francesco, un bambino di appena due anni e mezzo. La tragedia si è verificata a Torre del Greco, nei pressi del lido La Scala, in via Calastro, nella tarda serata di domenica.

...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati