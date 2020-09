Torre del Greco, nuovo blitz dei carabinieri al Comune: inchiesta sulla raccolta differenziata

Nuovo blitz dei carabinieri al Comune di Torre del Greco. I militari dell'Arma della locale compagnia, su delega della Procura della Repubblica di Torre Annunziata, si sono nuovamente presentati nella sede dell'ente a palazzo La Salle, dove si trovano tra gli altri gli uffici preposti all'igiene urbana. Da ciò che si apprende, la visita di oggi è direttamente collegata a quella di ieri, che aveva visto i carabinieri impegnati anche nella sede istituzionale di palazzo Baronale. I carabinieri avrebbero acquisito altri incartamenti legati alla raccolta e allo smaltimento della differenziata, già finita nel recente passato in altre indagini che hanno portato tra l'altro al sequestro di un'area destinata al trasbordo della spazzatura con l'iscrizione nel registro degli indagati di tre persone legate alla ditta che si occupa dello smaltimento della differenziata prodotta nella città vesuviana. L'operazione odierna invece, come del resto quella di ieri, non ha visto la consegna di avvisi di garanzia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA