Venerdì 7 Giugno 2019, 17:19

Gli agenti del Commissariato Torre del Greco sono intervenuti all’interno della stazione della Circumvesuviana dove alcune persone si colpivano con calci e pugni.Tre di loro sono stati subito bloccati. Si tratta di Federico Balzano, di 28 anni, Roberto Marrazzo, di 55 anni, Francesco Sannino, di 24 anni, tutti con precedenti di polizia. Un quarto uomo invece è riuscito a far perdere le proprie tracce.I tre uomini saranno giudicati con rito direttissimo per rissa, Balzano è stato anche denunciato per inosservanza del divieto di ritorno nel Comune di Torre del Greco.