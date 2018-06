Crolla torrino, paura a Torre del Greco: sette famiglie sgomberate

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 3 Giugno 2018, 10:11 - Ultimo aggiornamento: 03-06-2018 10:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TORRE DEL GRECO - Un boato all'ora di pranzo. Chi racconta del cedimento del solaio di un torrino posto sul tetto di uno stabile di via Cappuccini, descrive la paura e soprattutto le prime sensazioni di scoramento: «Quando abbiamo avvertito i rumori provenire dall'esterno spiega una donna che abita nella parte superiore della palazzina abbiamo pensato a un terremoto, tanto sono stati forti. L'istinto ci ha portato ad andare verso la porta ma quando abbiamo aperto siamo stati investiti da una nuvola di polvere». Quella polvere, come la chiamano i residenti dello stabile di via Cappuccini, a ridosso del centro commerciale e che collega la Circumvallazione alla centralissima via Roma, altro non era che quello che restava del cedimento, improvviso e mai annunciato da segnali premonitori del solaio del torrino.«Nella nostra mente prosegue la signora ci sono passati tanti pensieri. Ci sono perfino tornate alla memoria le immagini del crollo della palazzina a Torre Annunziata nel quale persero la vita otto persone. Poi, col passare dei minuti, abbiamo iniziato a realizzare che era il caso di riaprire la porta. Sentivamo le voci della gente, la polvere praticamente non c'era più e si intravedeva una strana luce provenire dall'alto».