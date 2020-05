Torre del Greco, riapertura choc: cumuli di rifiuti davanti ai negozi

Ripartenza tra i rifiuti a Torre del Greco: sacchi e scatoloni non raccolti e lasciati davanti ai negozi, cassonetti in bella vista davanti alle vetrine. «Sono due i virus da cui dobbiamo difenderci - tuonano i commercianti - il Covid e la spazzatura da cui non ci libereremo mai». Molte attività commerciali ieri hanno riaperto, ma oltre al malcontento generale per la crisi e la difficoltà nella ripartenza che ha visto diverse saracinesche abbassate ci si mette la gestione dei rifiuti ed alcuni limiti del porta a porta avviato poco prima dell'emergenza da coronavirus. Ieri non sono stati raccolti i rifiuti ed alcuni commercianti della periferia, in zona Leopardi, hanno trovato bustoni pieni di polistirolo sparsi fuori ai propri negozi ed hanno dovuto spostarli in un punto per non lasciarli in bella vista. «È veramente vergognoso ciò che accade ha detto Marilina Vinci, commerciante - dopo due mesi di chiusura troviamo questo scempio davanti ai nostri negozi, nonostante ieri siamo venuti apposta per conferire la plastica regolarmente. È vero che molti cittadini sono incivili, ma è anche vero che chi deve prelevare i rifiuti non lo fa come dovrebbe e chi rispetta le regole ne paga sempre le conseguenze. Non se ne può più, bisogna chi si intervenga al più presto altrimenti la situazione degenera».

Diverse le lamentele per i sacchetti in strada e mancanza di spazzamento anche in Litoranea e a Santa Maria La Bruna. Non diversa la situazione nel centro storico dove nelle piazzette i commercianti hanno trovato cumuli di sacchetti e scatoloni davanti a bar e panetterie e denunciano «la mancanza di spazzamento e disinfezione delle strade da mesi, servizio regolarmente pagato dagli utenti». Nel quadrilatero commerciale, invece, tra via Roma, via Salvator Noto e corso Vittorio Emanuele c'è malcontento per la presenza dei cassonetti davanti alle vetrine. «Avevamo esposto il problema dei cassonetti ha detto Gianmarco del Prato, presidente di Associazione commercianti torresi e di Confesercenti già prima dell'emergenza. Ma nulla è cambiato e questo crea problemi igienico-sanitari oltre che danni estetici alle attività, ora che già è difficile ricominciare». «L'ordinanza dice che i cassonetti devono stare negli androni dei palazzi ha detto Claudia Sacco, dirigente Nu e ho segnalato al sindaco ed assessore di monitorare. Per quanto riguarda i rifiuti non raccolti, noi il lunedì abbiamo sempre problemi perché il sabato non si rispetta il divieto di conferimento, oltre al fatto che mischiano tutto, e ci troviamo a dover raccogliere sacchetti di indifferenziato, oltre che di umido e carta».

