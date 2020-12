Da discarica a presepe, i bambini di Torre del Greco ripuliscono e decorano la contrada dei rifiuti

TORRE DEL GRECO. «Dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fior». Così recitava in «Via del campo» il cantautore-poeta Fabrizio De André. Così, questa mattina, come per incanto da una discarica di rifiuti è nato un meraviglioso messaggio di speranza, di rinascita e di ribellione all’inciviltà. Via Pezzentelle a Torre del Greco da un po’ di tempo era diventata una discarica a cielo aperto dove chiunque depositava rifiuti di ogni tipo, raramente raccolti soprattutto nell’ultimo periodo a causa della crisi della Nettezza Urbana.



APPROFONDIMENTI LA RICERCA Vaccino, a gennaio quante dosi alle Regioni? Lombardia in testa... IL BLITZ Veleni nell'ambiente a Napoli: sequestrati officina, autolavaggio...

LEGGI ANCHE Veleni nell'ambiente a Napoli: sequestrati officina, autolavaggio e centro raccolta rifiuti

Stanchi di vivere in una cloaca, però, i residenti del quartiere ed in prima linea tanti bambini hanno deciso di ripulire la zona armati di sacchetti e scope. Ma, soprattutto, di ridare dignità al posto allestendo un presepe ed un albero di Natale in segno di riscatto. Un’azione nata dalla civiltà di tanti adulti della zona e dalla fantasia e creatività di tanti bambini, decisi a rimboccarsi le maniche per rendere onore al proprio quartiere. Stanchi di essere additati come residenti della «contrada della monnezza» e orgogliosi dell’atmosfera gioiosa e festiva creata.

«Questa contrada è diventata un simbolo - dicono dall’associazione Vento Nuovo - ed è qui che si sta dimostrando tutta la forza dei torresi quando decidono di cambiare davvero le cose. Un quartiere che rinasce con la volontà e l’impegno dei suoi abitanti. Non ci sono più rifiuti e degrado ma solo tanto amore per la propria città che si esprime quotidianamente in tanti modi e che, nel periodo natalizio, non poteva che manifestarsi con delle meravigliose decorazioni che i residenti del luogo hanno voluto donare ed allestire per il proprio quartiere.



Parole come riqualificazione, rinascita, decoro sono tutte parole che si leggono un po’ ovunque in giro, ma se volete vederle con i vostri occhi diventare realtà allora recatevi alla “Contrada Pezzentelle” dove ora finalmente i bambini hanno un posto migliore dove vivere. La cosa più sorprendente di questa storia sapete qual è? In prima linea, davanti a tutti, per questa immensa opera di rinascita ci sono i giovani e giovanissimi del posto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA