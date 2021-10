Torre del Greco, evade i domiciliari: 35enne arrestato e scortato in carcere

Martedì pomeriggio gli agenti del commissariato di Torre del Greco, hanno notato in corso Umberto, durante il servizio di controllo del territorio, un uomo che alla loro vista si è dato alla fuga. Insospettiti dalla fuga dell'uomo, i poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato. È stato identificato, Michele Loffredo, 35enne corallino, e a seguito del riconoscimento si è scoperto che l'uomo era già sottoposto agli arresti domiciliari per inottemperanza agli obblighi e alle prescrizioni inerenti la sorveglianza speciale.

APPROFONDIMENTI L'AMBIENTE Torre del Greco, scogliera perforata per le pedane abusive del... GLI UFFICI Torre Del Greco, da domani arrivano i certificati anagrafici online LA SICUREZZA Controlli a Torre del Greco, sanzionate due sale scommesse per slot...

Il 35enne è stato arrestato e scortato in carcere, poiché destinatario di un’ordinanza di sostituzione della misura in atto, con quella della custodia cautelare in carcere, emessa lo scorso 7 ottobre dal Tribunale di Torre Annunziata. L'uomo si è reso responsabile di quattro evasioni nel mese di settembre ed è stato denunciato per evasione.