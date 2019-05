Giovedì 30 Maggio 2019, 15:13 - Ultimo aggiornamento: 30-05-2019 15:17

I carabinieri della stazione di Torre del Greco hanno arrestato un 55enne di Boscotrecase. L'uomo aveva avvicinato in un ufficio postale la sua ex amante e le aveva intimato di uscire fuori per parlare, poiché aveva ricevuto una telefonata dal marito di lei, al corrente della relazione extraconiugale. Il 55enne era già stato denunciato 5 volte per atti persecutori ai danni della stessa signora (minacce e pedinamenti) e si era reso responsabile di tentata estorsione: l'aveva minacciato la malcapitata di pubblicare foto compromettenti se non gli avesse comprato un’autovettura.