Nel Napoletano ex parcheggio autobus ridotto a cimitero di gatti ammazzati col veleno

TORRE DEL GRECO. Ex parcheggio degli autobus ridotto a discarica e a cimitero dei gatti ammazzati. La denuncia parte dalle volontarie di Torre del Greco che, intervenute per salvare un gattino di pochi giorni incastrato tra i rifiuti, hanno scoperto in via Purgatorio che nell’area recintata per lavori in corso qualcuno aveva sparpagliato del veleno uccidendo diversi gatti.dopo la strage nel cortile del Maresca di solo un mese fa e i gattini ritrovati decapitati e privati degli arti anteriori. «Sono intervenuta nell’ex parcheggio degli autobus- ha detto Anna Matrone- e ho trovato uno scempio. L’area è stata trasformata in una discarica a cielo aperto in cui i soliti criminali hanno sparso del veleno che ha ucciso molti randagi.. Gli operatori mi hanno riferito che oltre ai rifiuti hanno raccolto sacconi di carcasse di gatti morti. Siamo riuscite a salvare solo il piccolo che urlava disperato, chissà quanti gatti nei giorni scorsi hanno "chiesto" aiuto prima di morire avvelenati. È uno strazio, un’indecenza, il nostro grido d’allarme è inascoltato e da sole non riusciamo a difendere gli animali da queste barbarie. Speriamo che le istituzioni ci ascoltino».